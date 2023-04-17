фото: Володин.Саратов

Саратовская набережная станет шестикилометровой. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин.Саратов».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 17 апреля, работает в Саратовской области. Спикер Госдумы проконтролировал ход ведения работ по укреплению берега и реконструкцию нового участка набережной в Саратове протяженностью почти 1,5 километра — от 2-й Садовой до Большой Садовой.

После завершения работ – в июне этого года – длина саратовской набережной составит 6 км 400 м, что более чем в 3 раза увеличит ее первоначальную протяженность. На новой набережной будет несколько ярусов.

— С вводом в эксплуатацию этого участка набережной не только открывается доступ для жителей города к Волге, но и город преображается, – сказал Володин. В этом году планируется расширить протяженность Набержной до 9 километров

Также Вячеслав Володин предложил проработать план развития прилегающих территорий вдоль всей береговой линии.

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