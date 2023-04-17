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НовостиПолитика17 апреля 2023 10:24

В ходе боев в зоне СВО погиб боец из Саратова Мырат Юлдашев

Евгений Бадиков

В ходе боев в зоне СВО погиб боец из Саратова Мырат Юлдашев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

На сайте мэрии появилась информация о гибели в спецоперации на Украине бойца из Саратова, Мырада Юлдашева. Соболезнования родным и близким погибшего выразили губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова.

Детали биографии и обстоятельства смерти бойца не разглашаются.

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