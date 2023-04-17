фото: Саратов Онлайн

В Саратове горожане пожаловались на ржавый и старый скейт-парк на набережной. Об этом сегодня, 17 апреля, опубликовали пост в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам анонимной подписчицы сообщества, они с ребенком отправились на набережную целенаправленно. Ребенок хотел покататься на трюковом самокате на рампах.

- Остались в шоке от увиденного. Поверхности рамп находятся в ужасном состоянии, фанера сгнила, дыры, ограждения шатаются под колёсами самоката, поверхность на рампах «пляшет», краска облезла, - комментирует горожанка.

Несмотря на это, в скейт-парке было порядка 20-25 детей человек.

- Прошу обратить внимание властей, - говорится в посте.

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