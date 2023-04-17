Фото: Госавтоинспекция
Утром в Саратове «ГАЗель» сложилась от столкновения с деревом. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Автоавария произошла в 7:30 на Новоузенской, рядом с Большой Садовой.
21-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в дерево, его 26-летнему пассажиру потребовалась госпитализация.
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