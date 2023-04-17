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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:45

В Саратовской области за проезд на красный виновник аварии заплатил из собственного кармана

Ремонт «Мерседеса» обошелся дороже оценки страховой компании
Роман Хвалин
Иллюстративное фото с файлообменника dreamstime.com

Иллюстративное фото с файлообменника dreamstime.com

В Саратовской области за проезд на красный виновник аварии заплатил из собственного кармана. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным УФСПП, мужчина за рулем служебной «Гранты» спровоцировал аварию. Отечественная легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Mercedes-Benz.

- Страховая компания виновника аварии выплатила 400 тысяч рублей, а оставшуюся часть в размере более 700 тысяч рублей, включая судебные расходы, возместил собственник «Гранты». Работодатель через суд потребовал взыскать с водителя денежные средства, - сообщили в ведомстве.

Несмотря на это, виновник аварии не выплачивал долг. Деньги владельцу «Лады» были выплачены только вмешательства судебных приставов.

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