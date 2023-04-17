фото: ГИБДД
Под Хвалынском на трассе столкнулись «Приора» и грузовик. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 17 апреля, в Хвалынском районе произошло ДТП. Примерно в 11:40 на 116 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись Lada Priora, за рулем которой сидел 49-летний водитель и грузовик MAN T GA с полуприцепом, под управлением 52-летнего мужчины.
Водитель «Приоры» получил травмы и был госпитализирован медиками.
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