Фото: https://vk.com/wall-93862537_4022

В боях спецоперации погибли двое солдат из Саратовской области, сообщили в пресс-службе администрации Новобурасского района.

Оба военнослужащих находились в зоне СВО с осени прошлого года – речь идет о 41-летнем жителе села Гремячка Александре Романове и 27-летнем Игоре Пастухове, уроженце села Красная Речка.

Помимо этого, никаких данных о биографии бойцов власти не привели.

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