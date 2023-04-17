фото: Время Саратовское Z

В Саратовской области проходят съемки нового туристического проекта VK «Места». Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z»

Съемки проекта с участием блоггеров Наташи Гасанхановой и Саши Новикова вместе с участниками программы «Больше, чем путешествие» стартовали 15 апреля. Съемочная группа посетит туристические места Саратова и области.

Гости уже увидели как проходят соревнования парашютистов, и приняли участие в авиаэкскурсии над Саратовом, обучились обжарке кофе по-саратовски и познакомились с локальной кухней, прокатились на экскурсионных самокатах по самому протяженному в Европе пешеходному кольцу, делая остановки в исторических особняках и красивых точках города.

Этническая программа ждала участников в селе Лох Саратовской области – тут гости проекта научились молоть муку, расписывать пряники, глиняную посуду и готовить раков.

В финальный день экспедиции съемки пройдут в Парке покорителей космоса. Первые фильмы в рамках проекта «Места» будут опубликованы уже в мае. Всего до конца 2024 года будет выпущено 70 видеороликов о регионах России.