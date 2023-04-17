Пьяный саратовец убил 26-летнего мужчину и покалечил еще одного – дело передано в суд

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следком по Ленинскому району Саратова передал в суд материалы уголовного дела об убийстве, сообщает региональное управление ведомства.

Как выяснили следователи, 30 июня прошлого года 33-летний пьяный саратовец после словесного конфликта с двумя собутыльниками стал драться с ними, а затем ушел к себе домой, чтобы забрать кухонный нож. Вскоре он вернулся и несколько раз ударил им своих соперников.

26-летний мужчина скончался от тяжелой ножевой раны, второй пострадавший выжил. Агрессор же снова ушел к себе в квартиру, спустя короткое время его задержали полицейские.

Заведены уголовные дела о покушении на убийство двух человек и об убийстве.

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