фото: пресс-служба ПФК «Сокол» Саратов

Саратовский «Сокол» увез из Курска три очка. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба

В субботу, 15 апреля в выездном матче финала группы 3 Второй лиги футболисты «Сокола» победили «Авангард» из Курска. Победным голом отметился Игорь Турсунов. Саратовский клуб удерживает первую строчку в турнирной таблице.

— Это был тяжелый матч. Очень рад победе и за ребят. Игроки отдали все силы. Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас каждый матч и верят в команду, — высказался старший тренер футбольного клуба «Сокол» Анатолий Миронов.

22-го апреля в 15:00 дома «Сокол» принимает столичную «Родину-2».

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