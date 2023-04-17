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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:50

В Саратове «Липки» закроют на обслуживание до майских праздников

Закончить весеннюю уборку обещают 30 апреля
Евгений Бадиков
фото: ТГ-канал Саратов: «Открылось/закрылось»

фото: ТГ-канал Саратов: «Открылось/закрылось»

В Саратове «Липки» закроют на обслуживание до майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Уважаемые жители города! Сад «Липки» закрыт на парко-хозяйственные работы, в рамках которых запланированы санитарная уборка, уход за зелеными насаждениями и прочее, — говорится в заявлении.

Закончить работы обещают 30 апреля.

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