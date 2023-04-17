фото: Кадр с сайта госзакупок

Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Саратове построят два дома. Информация об этом размещена на официальном портале Госзакупок.

Администрация города Саратова объявила торги на строительство многоквартирных домой для переселенцев. Заказчиком выступает МКУ «Капитальное строительство». На данный момент в работу запущены аукционы по двум объектам. Первый дом будет построен на улице Южно-Зеленой, а второй — на пересечении 1-ого Кавказского тупика и Кавказского проезда. Дома будут девятиэтажными и состоять из одно- и двухкомнатных квартир.

Строительство одного из домов оценивается в 184,1 млн рублей, а другого — 212 млн рублей.

фото: план этажа

Победителей выберут 3 мая. Построить дома необходимо до 30 ноября 2023 года, отдельные работы можно закончить до 29 декабря.

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