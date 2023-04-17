Дмитрий Дудаков

Саратовцам в прямом эфире расскажут о контрактной службе в армии. Об этом сообщает Центр управления регионом в Саратовской области.

Сегодня, 17 апреля, в прямом эфире заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков будет отвечать на вопросы жителей региона по поводу службы по контракту в Вооруженных Силах РФ. Условия, льготы, изменения в законодательстве и денежное довольствие — на эти и другие вопросы саратовцы смогут получить ответы.

Начало - в 16:00. Трансляция по ссылке - https://vk.com/wall-201789064_7803.

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