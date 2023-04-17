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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:16

Телебашня в Саратове включит подсветку во Всемирный день гемофилии

Особая подсветка проработает 1 час
Наталия Калинина
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

Сегодня, 17 апреля, телебашня в Саратове включит тематическую подсветку во Всемирный день гемофилии, об этом сообщает филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ».

Особая подсветка проработает 1 час: с 21:00 до 22:00.

Акция проводится для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы людей, страдающих нарушениями свертываемости крови.

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