Телебашня в Саратове включит подсветку во Всемирный день гемофилии

Фото: МинИнформ64 Z
Сегодня, 17 апреля, телебашня в Саратове включит тематическую подсветку во Всемирный день гемофилии, об этом сообщает филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ».
Особая подсветка проработает 1 час: с 21:00 до 22:00.
Акция проводится для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы людей, страдающих нарушениями свертываемости крови.
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