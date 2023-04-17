Фото: архив КП

В трех районах Саратова отключили горячую воду. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает ПАО «Т Плюс».

В Заводском районе без горячей воды остались абоненты улиц Химическая, 5, а также Азина 17а, 19 и 19а. Восстановление водоснабжения планируется в течение сегодняшнего дня.

Кроме того, до конца недели по этой же причине отключена подача горячей воды в Октябрьском районе на улице Политехническая в домах № 62 и 70. Также в зону отключения попали абоненты Ленинского района улиц Тулайкова 5а; 11, Антонова 33, 33а.

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