фотографиями героев поделился Юрий Юрин

В селе под Саратовом двое пожарных спасли от огненной стихии пять домов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале начальник Управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

По словам Юрина, жители села Боковка Гагаринского района поблагодарили в социальных сетях сотрудников отдельного пожарного поста села Сабуровка — Павла Пономарева и Сергея Золотарева.

Жители Боковки сообщили о произошедшем пожаре, на тушение которого первыми прибыли экипаж Сергея и Павла.

— Эти два сотрудника пожарной охраны отстояли как минимум 5 домов, перекидывая рукава с участка на участок. Сергей и Павел по прибытию отбили открытое горение сарая, который был вплотную к бане и к которому подходило электричество. Сбив открытое горение, перекинули рукава на противоположный участок. На таких бойцах Россия и держится! Вы люди из стали, низкий вам поклон! — благодарят пожарных жители села.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.