В центре Саратова прервано движение двух троллейбусных маршрутов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прервано движение троллейбусных маршрутов №3 (Грибова-Театральная площадь) и №16 (Грибова - Железнодорожная).

Причиной остановки транспорта стала аварийная ситуация на улице Рахова.

Движение восстановится после окончания ремонтных работ на коммуникациях.

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