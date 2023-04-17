фото: минобразования региона

Молодой саратовский педагог стала победителем всероссийского конкурса. Об этом сообщает Министерство образования Саратовской области.

В Москве объявили результаты Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023», стартовавшего 10 апреля. На всероссийский этап отправились 222 финалиста из 50 субъектов Российской Федерации. Саратовскую область наряду с другими педагогическими работниками и представителями управленческих кадров на конкурсе представила педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова Лия Чекмарева, по итогам ставшая победителем в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования».

- Самое главное для меня - обмен опытом с другими участниками, новые знакомства. Благодаря конкурсу мы узнали интересные подходы к работе с детьми, различные практики. Конечно, такая победа для меня большое достижение, - рассказала Чекмарева.

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