В Саратове на свет за неделю появились Злата, Патимат, Тамерлан и Хава

архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 17 апреля, региональное управление по делам ЗАГС опубликовало данные о регистрации рождения детей на прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балакове.

За этот период в трех крупнейших городах области зарегистрировали 101 мальчика и 84 девочки, из них 14 малышей родители зарегистрировали через портал «Госуслуги».

Среди редких имен новорожденных за прошедшие семь дней чиновники назвали Злату, Патимат, Тамерлана и Хаву.

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