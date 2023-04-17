В Саратове на свет за неделю появились Злата, Патимат, Тамерлан и Хава

архив КП
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня, 17 апреля, региональное управление по делам ЗАГС опубликовало данные о регистрации рождения детей на прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балакове.
За этот период в трех крупнейших городах области зарегистрировали 101 мальчика и 84 девочки, из них 14 малышей родители зарегистрировали через портал «Госуслуги».
Среди редких имен новорожденных за прошедшие семь дней чиновники назвали Злату, Патимат, Тамерлана и Хаву.
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