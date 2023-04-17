В Аткарске неосторожное обращение с огнем в сарае едва не стало причиной пожара в библиотеке

Фото: https://t.me/adm_atkarsk

Вчера вечером, 16 апреля, в Аткарске неосторожное обращение с огнем в заброшенном сарае едва не стало причиной пожара в библиотеке. Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-служба администрации муниципалитета.

Как пояснили чиновники, в экстренные службы поступил звонок о возгорании в нежилых помещениях вблизи Районного культурного центра. С тлеющей крыши сарая огонь перекинулся на этаж выше – пластиковое окно детской библиотеки находилось прямо над кровлей «заброшки».

— Оперативно прибывший отряд МЧС пресек возгорание, иное имущество, здание библиотеки и РКЦ, не пострадало, — сообщили в администрации.

Власти Аткарского района намерены найти правонарушителя, по неосторожности которого чуть не загорелась библиотека. На место происшествия прибыл глава района Виктор Елин.

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