На следующей неделе в Саратовской области возможны перебои в работе радио и ТВ

архив КП Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 17 по 23 апреля на территории Саратовской области временно отключат телерадиосигнал. «Региональное отделение Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) сообщило о возможных перебоях с радио и телевидением на ближайшей неделе.

В понедельник, 17 апреля, в Саратове с 3 утра до полудня будут отключены 27 радиостанций и 2 телеканала. Профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, будут проходить и в некоторых других населенных пунктах региона (полный список по ссылке). Некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за плохих погодных условий.

Среди радиостанций, на которых возможны проблемы, — Love Radio, «Авторадио», «Вести FM», «Детское радио», «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Камеди Радио», «Комсомольская Правда», «Маяк», «Монте Карло», «Такси FM», «Наше Радио», «Новое радио», «Радио 7 на семи холмах», «Радио NRJ (Энерджи)», «Радио Ваня», «Радио Вера», «Радио Дача», «Радио Рекорд», «Радио России ГТРК Саратов», «Радио Шансон», «Радиола», «Русское Радио», «Юмор FM».

Также возможны проблемы с телевещанием каналов «Суббота 9 ТВК», «Ю-ТВ 2ТВК», «Солнце 49ТВК». Перебои с вещанием ждут жителей нескольких населенных пунктов региона с 18 по 21 апреля.

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