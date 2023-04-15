Под Хвалынском теплоход выбросило на мель ураганным ветром

Вчера, 14 апреля, в Хвалынске грузовой теплоход «Комсомолец» на оказался на мели из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
Судно было пришвартовано возле вышедшего из действия нефтеперерабатывающего завода на Волге, но ураганным ветром в эту пятницу его унесло на мелководье.
К счастью, никто не пострадал. Владелец судна вернет его на прежнее место, как только ветер стихнет.
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