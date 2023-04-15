В Саратове на дороге из Юбилейного в Солнечный рухнула бетонная опора ЛЭП

Фото: vk.com/yubiley_izumrud

В поселке Юбилейный в Саратове рухнула бетонная опора ЛЭП. Об этом сообщили подписчики группы «Типичный Юбилейный (Саратов)» сегодня, 15 апреля, в социальной сети «ВКонтакте».

Столб упал на дорогу, которая ведет к поселку Солнечный-2. Судя по фото очевидцев, столб и его поврежденные провода частично перекрыли одну из полос дороги. Также он мог оборвать провода с соседних столбов.

Причиной падения опоры, очевидно, является ураганный ветер, который установился на территории Саратова несколько дней назад.

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