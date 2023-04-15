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НовостиОбщество15 апреля 2023 11:32

В центре Саратова открыли памятную табличку актеру Сергею Пускепалису

Меморильная доска появилась у дома №45 по улице Сакко и Ванцетти
Роман Хвалин
Фото: Саратовская областная дума / Телеграм

Фото: Саратовская областная дума / Телеграм

Сегодня, 15 апреля, в центре Саратова сегодня открыли мемориальную доску Заслуженному артисту РФ Сергею Пускепалису. Открытие приурочено ко дню рождения актера – сегодня ему исполнилось бы 57 лет.

Памятную табличку установили на доме по адресу Сакко и Ванцетти, 45. В этом доме актер жил, когда обучался в театральном училище и начинал работать в саратовском ТЮЗе.

Инициатором открытия мемориала выступило областное казачье войско. На церемонии присутствовали представители областной думы, мэрии, общественности и местные жители, они возложили цветы к памятнику.

Автором мемориальной доски с портретом актера стал Валентин Белозеров, саратовский скульптор.

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