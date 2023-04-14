фото: СУ СКР

В Пугачеве на 17-летнюю девушку напала бродячая собака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вчера, 13 апреля, на улице Ермощенко в Пугачеве на автобусной остановке на 17-летнюю девушку напала собака. Пострадавшую доставили в больницу с укушенной раной руки. По факту нападения животного следователи начали очередную проверку.

Ряд уголовных дел, связанных с нападением животных находятся в производстве следователей территориальных следственных отделов по факту халатности. Расследование уголовных дел находится на личном контроле руководителя следственного управления Анатолия Говорунова.

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