фото: Архив КП

Саратовцев приглашают на ярмарку накануне Пасхи. Об этом сообщает минсельхоз Саратовской области.

Завтра, 15 апреля, в Саратове состоятся традиционные ярмарки выходного дня. Жители города смогут приобрести плодоовощную продукцию, мед, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, сахар, растительное масло, мясные изделия, товары народного промысла и многое другое.

Администрация города Саратова информирует: ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00.

Кроме того, в штатном режиме будут работать торговые площадки в Заводском районе (пересечение Пензенской и Томской) и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61. Рынок в Юбилейном работает все дни, кроме понедельника.

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