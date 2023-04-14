фото: тг-канал мэрии города

В Саратове на Пасху пустят дополнительные автобусы до кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

16 апреля, в день Рождества Христова, для удобства горожан в ночь запустят маршруты: №№35 и 108 (площадь имени Ленина – старое Елшанское кладбище), №№22, 36 и 39 (от стадиона «Волга» до Увекского кладбища), №№16 и 26 (до Рокотовского кладбища).

Дополнительные автобусы будут ходить с 8.00 до 18.00.

Помимо этого, с 8.00 15 апреля до 5.00 16 апреля временно ограничат остановку и стоянку транспортных средств по улицам: имени Рогожина, Горького, Зарубина, Симбирской, Соколовой, Большой Горной, Веселой, имени Челюскинцев, имени Лермонтова, Чернышевского, Московской, а также по Музейной площади. С 19.00 15 апреля до 5.00 16 апреля временно ограничат движение транспорта на тех же улицах. Исключения составят автомобили оперативных и аварийно-технических служб.