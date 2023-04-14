Каждый шестой житель Поволжья обманывает начальство ради выходного дня

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Каждый шестой житель Поволжья обманывал начальство чтобы пропустить работу. Такую статистику приводит сервис HeadHunter.

Среди самых популярных отговорок — болезнь и семейные обстоятельства.

Половина опрошенных пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. Отгул для похода к врачу могут взять 28% работников, пятая часть респондентов прогуливают работу из-за плохого самочувствия и по личным причинам.

Среди субъективных причин пропуска работы 59% назвали отсутствие настроения работать, 44% не хватает мотивации. Наличие других важных дел, которые надо срочно сделать считают весомой причиной 36% опрошенных и 25% - нежелание браться за определенные задачи. Многие, прогуливая работу, испытывают страх, тревогу, стыд и неуверенность. Но есть те, кто испытывает облегчение, а также воодушевление и эмоциональный подъем. Что интересно, негатив чаще испытывает женский пол, в тоже время мужчины испытывают радость.

По результатам исследований - чаще остальных работу пропускают юристы и работники сферы PR, рекламы и маркетинга, примерно 1 раз в месяц. Нередко (1 раз в 1-3 месяца) работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости. А вот сотрудники розничной торговли и логисты работу никогда не прогуливают.