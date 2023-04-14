В Саратове суд вынес приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции

Суд вынес приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции по Октябрьскому району Саратова. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Установлено, что в 2021 году инспектор незаконно консультировала директора одной из организаций. Она рассказывала, как избежать ответственности за нарушения, которые могли вскрыться во время налоговых проверок. Также обвиняемая за счет «своего авторитета и связей» обещала добиться положительных результатов ревизий и раскрывала секретную информацию о других компаниях из базы налоговой службы. За свою услугу женщина получила от директора фирмы «КДС» 85 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности ГУ МВД.

Женщину признали виновной в получение взятки. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком и штрафу в 85 тысяч рублей. Кроме того, осужденной запретили работать на госслужбе 3 года.