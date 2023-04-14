фото: Министерство труда и социальной защиты региона.

В Саратовской области на площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства пришло более 4 тысяч жителей. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты региона.

Сегодня, 14 апреля, прошел первый день регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Площадки мероприятия в Саратове, Энгельсе, Балаково, Вольске, Петровске посетили 4,1 тысячи человек.

— Масштабная ярмарка трудоустройства проводится впервые. Сегодня она стартует во всех регионах Российской Федерации. Работодатели Саратовской области представляют свои вакансии, службы занятости – госпрограммы по содействию занятости. Хочу пожелать, чтобы молодые люди, ищущие работу, нашли себя в будущем, а работодатели интересно презентовали вакансии, - обратился к участникам министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров

фото: Министерство труда и социальной защиты региона.

Более 70 промышленных и производственных предприятий представили на площадке в Саратове порядка 3,5 тысячи востребованных на рынке труда вакансий.

По данным центра занятости, растет спрос на рабочие специальности и специалистов оборонно-промышленного комплекса. Среди наиболее востребованных профессий —

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, главный технолог, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, инженер-программист, прессовщик-вулканизаторщик. Заработная плата варьируется от 50 до 100 тысяч рублей.

Для участников ярмарки трудоустройства прошли открытые отборы, собеседования, мастер-классы и профориентационные мероприятия.

Завтра, 15 апреля, на площадках занятости для старшеклассников средних общеобразовательных школ будут работать профильные секции профориентации.