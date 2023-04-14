На проспекте Столыпина в Саратове планируют высадить полсотни вязов

В этом году в Саратове на проспекте Столыпина планируют высадить полсотни деревьев. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению.

Глава администрации Фрунзенского района Алексей Постнов отчитался, что на подведомственной территории за год высадили более 300 деревьев, 60 из них – голландские вязы – на проспекте Столыпина. На заседании обсудили необходимость высадки еще 50 деревьев. Сейчас 21 место под деревья пока просто пустое, некоторые –требуют замены. Высадку планируют на начало мая. Это будут вязы.

Так же, в прошлом году выявили 215 незаконных реклам, из которых 135 уже убрали, по остальным идет работа. В прошлом году также снесено два аварийных дома, в 2023-м планируется разрушить еще шесть.

Среди главных задач на этот год - завершить капремонт школы №77, монтажного техникума, продолжить реконструкцию Детского парка.

Председатель гордумы Сергей Овсянников поинтересовался, есть ли во Фрунзенском районе заведения с иностранными названиями, которые вызывали бы критику жителей.

«Иностранных брендов таких пока не было», - заявил Постнов.