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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:15

19-летний саратовский студент ожидает суда за покупку экзаменов

Нерадивый студент пытался закрыть сессию с помощью денег
Евгений Бадиков

19-летний саратовский студент ожидает суда за покупку экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2021 году молодой человек, студент одного из саратовских колледжей, перевел на банковскую карту одному из мастеров производственного обучения взятку суммой в 22 тысячи рублей. Взятка предназначалась за сдачу сессии и положительный отзыв по диплому.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимально юноше может грозить до 8 лет.

Преподавательницу ранее осудили по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.