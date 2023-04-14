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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:38

В Саратовской области нашли незаконные захоронения на кладбищах

Проблему незаконных захоронений в Саратовской области будут решать через суд
Евгений Бадиков

В Новобурасском районе Саратовской области обнаружены незаконные захоронения. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в деревнях Алешкино и Александровка покойников на муниципальных кладбищах без специальных документов проводили захоронения покойников. Как выяснилось, земельные участки, которые заняло кладбище, даже не состоят на кадастровом учете.

После выявления нарушения, прокуроры потребовали, чтобы глава района Алексей Воробьев устранил проблему. Чиновник ничего не предпринял. В итоге сотрудники надзорного ведомства обратились в суд. Решения пока нет.