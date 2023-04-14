Председатель облдумы Исаев держит на личном контроле проектирование путепровода в Зуборезном

Обсуждение проектирования

В Заводском районе Саратова продолжается проектирование путепровода в районе станции Зуборезный. Председатель саратовской облдумы Михаил Исаев держит ситуацию на своем личном контроле.

-Сегодня провел очередное совещание, чтобы узнать промежуточные результаты. Руководитель проектной организации Виктор Морозов доложил, что вместе с заказчиком они проводят еженедельные планерки. На сегодняшний день определены границы проектирования, готовы геодезические и экологические изыскания, поднята информация по всем коммуникациям, определены переустраиваемые, ведется работа с их владельцами. Разрабатывается проект планировки территории. Это раздел будет готов уже в начале лета. Прорабатываются технические и технологические решения.

Присутствующим на встрече представителям муниципалитета акцентировал внимание на необходимости уже сейчас заниматься подготовкой к реализации. Не нужно дожидаться окончания проектирования, чтобы вести переговоры с собственниками земельных участков и недвижимости, возможно попадающих под изъятие, — доложил он.