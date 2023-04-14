В Саратовской области ветер сорвал кровли домов и повредил линии электропередач

фото: ТГ-канал Юрия Юрина

В Саратовской области шквалистый ветер повредил здания в нескольких районах области. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба правительства области.

В поселке Степное частично сорвана кровля с 5-этажного дома. Так же порывами ветра повредило крыши школ в селе Березовка Энгельсского района и села Запрудное Питерского района. В нескольких районах произошли аварии на линиях электропередач, повалены деревья.

Губернатор Роман Бусаргин поручил администрациям районов оперативно устранить последствия стихии. Начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину поручено взять на контроль ликвидацию повреждений.