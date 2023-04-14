Бывшему сотруднику прокуратуры Ершовского района продлили домашний арест

Сегодня в Волжском районном суде Саратова продлили арест бывшему сотруднику Ершовского отдела прокуратуры, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Информацию сегодня, 14 апреля, подтвердили в пресс-службе Волжского районного суда.

Речь идет о старшем помощнике прокурора Ершовского района Алексее Горбатове.

Напомним, 17 февраля региональный СУ СК сообщил, что, в июле 2015 года сотрудник, который на тот момент находился на муниципальной службе, потребовал 2 миллиона рублей от подследственного. Эти деньги он пообещал передать сотрудникам правоохранительных органов и суда, чтобы те приняли решение в пользу обвиняемого. Из двух миллионов подозреваемый успел получить один миллион.

Тогда же Горбатова отправили под домашний арест до 17 апреля. Как отметили в суде, сегодня судья Волжского районного суда, Анатолий Рыблов продлил обвиняемому домашний арест до 16 мая.