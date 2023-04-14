фото: ГИБДД

Три человека пострадало в результате аварии в Ртищево. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В городе Ртищево Саратовской области на пересечении ул. Левице и 60 лет Октября, сегодня, 14 апреля, столкнулись легковой автомобиль Zaz Chance и УАЗ «Фермер». Сообщается, что пострадали три человека, все они госпитализированы в медучреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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