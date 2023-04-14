фото: СУ СКР

За убийство приятеля в декабре саратовец получил девять лет колонии. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что, 16 декабря 2022 года в Саратове, в одном из домов на на улице Академика Антонова между двумя 41-летними мужчинами произошла ссора. Конфликт обострился, гость схватился за нож и ударил хозяина. Помимо мужчин, в квартире находилась спутница одного из конфликтующих, которая и сообщила об инциденте в полицию. От полученной раны пострадавший скончался.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы.

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