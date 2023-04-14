Саратовская область выиграла золото и серебро Национальной премии проекта «Умный город»

Кадры с вручения премии

Вчера, 13 апреля, в Красноярске состоялось вручение Первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачев.

В номинации «Спорт» за проект «Народный фитнес-парк» Саратовская область и известный силач Вячеслав Максюта награждены золотыми дипломами за вовлечение граждан в занятия физкультурой и спортом. Также область получила серебряный диплом в номинации «Межрегиональное сотрудничество» за вклад в создание сообщества проекта «Умный город», за проведение I-х Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

Игры «Умный город. Живи спортом» прошли в Саратове в сентябре прошлого года. Саратов принимал у себя гостей со всей страны. Участие в соревнованиях и деловой программе приняли более тысячи человек.

В этом году в Саратове пройдут II-е Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом».

На мероприятии в Красноярске собрались более 500 делегатов из разных регионов страны. Там присутствовал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик. На выставочной экспозиции были представлены цифровые решения регионов. Состоялось пленарное заседание, посвященное проекту «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России в котором принял участие министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.

На протяжении уже 5 лет в России активно реализуется проект «Умный город». Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, «Цифровая трансформация - одна из 5 национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным»..