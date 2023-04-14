Мошенники испугали саратовчанку взятыми кредитами и выудили у нее 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась жительница Фрунзенского района. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и сообщил, что злоумышленники оформляют на нее кредиты, а деньги уходят на финансирование противоправной деятельности. Следом испуганной горожанке позвонила неизвестная девушка, представившись сотрудницей Центробанка РФ и предложила «решить вопрос с кредитами». Женщина перевела 107 990 рублей на неизвестные счета, после чего звонившая пропала. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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