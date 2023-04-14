фото: ГИБДД Саратовской области

За саратовцами на электросамокатах пристально следят сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Саратове сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушений ПДД РФ лицами, использующих средства индивидуальной мобильности. К СИМ отнесли электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, электроскейты, моноколеса и подобные им устройства.

Рейды прошли на самых оживленных улицах города – проспект Столыпина, Волжская и Набережная Космонавтов. К административной ответственности привлечены 8 нарушителей, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, управляя электросамокатами. Нарушителям назначены штрафы на сумму в 800 рублей.

Согласно новым правилам ехать на электросамокате можно со скоростью не более 25 км/ч, нельзя управлять самокат пьяным и ехать на нем по пешеходному переходу. Штрафы колеблется от 800 до 1500 рублей.

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