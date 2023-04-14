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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:17

Почти половина работающих саратовцев сталкиваются с психологическим насилием

37 процентов саратовцев сталкивались с абьюзом на работе
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

С психологическим насилием на работе сталкивались 37% опрошенных, у 44% не было подобного опыта. Такие статистические данные предоставил портал «Superjob».

Чаще остальных жаловались на абьюзивные отношения в рабочем коллективе саратовцы в возрасте от 25 до 34 лет.

Основными проявлениями психологического насилия саратовцы считают ситуации, нарушающие Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты, выполнение поручений, не относящихся к работе.

С злоупотреблением руководства властью сталкивались 25 процентов горожан, 19 процентов — с унижениями и 12 процентов жалуются на эмоциональное давлением. Хамство и грубость отмечали реже. Небольшой процент саратовцев на рабочем месте удручают сплетни и харассмент.