В предстоящий вторник саратовцам отключат воду на сутки

фото: Архив КП
В Заводском районе Саратова в предстоящий вторник,18 апреля, пройдут плановые работы на водопроводных коммуникациях. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Для подготовки водопровода к зимнему периоду коммунальщики проведут необходимые работы в период с 6:00 18 апреля до 5:00 19 апреля.
Для проведения работ будет произведено отключение водоводов ВНС «Нитрон» с прекращением холодного водоснабжения в поселке Князевка, а так же на улицах:
- 1-й и 2-й Акмолинские проезды;
- 1-й и 2-й проезд Хомяковой;
- 1-й и 2-й проезд Энергетиков;
- 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Брянские проезды;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Санаторные проезды;
- 2-й Новокрекингский проезд;
- Азина дома с 31а по 79, по нечетной стороне;
- Больничный проезд;
- Брянская;
- Брянский проезд;
- Волгодонская;
- Заречная от ул. Азина до 2-го пр. Энергетиков;
- Минская;
- Новокрекингская;
- проспект Энтузиастов, 90;
- Санаторный поезд.;
- Хомяковой (от ул. Азина до 2-го Санаторного пр.);
- Энергетиков;
- Южно-Зеленая.
ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районной администрации.
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