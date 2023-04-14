В предстоящий вторник саратовцам отключат воду на сутки

фото: Архив КП

В Заводском районе Саратова в предстоящий вторник,18 апреля, пройдут плановые работы на водопроводных коммуникациях. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для подготовки водопровода к зимнему периоду коммунальщики проведут необходимые работы в период с 6:00 18 апреля до 5:00 19 апреля.

Для проведения работ будет произведено отключение водоводов ВНС «Нитрон» с прекращением холодного водоснабжения в поселке Князевка, а так же на улицах:

- 1-й и 2-й Акмолинские проезды;

- 1-й и 2-й проезд Хомяковой;

- 1-й и 2-й проезд Энергетиков;

- 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Брянские проезды;

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Санаторные проезды;

- 2-й Новокрекингский проезд;

- Азина дома с 31а по 79, по нечетной стороне;

- Больничный проезд;

- Брянская;

- Брянский проезд;

- Волгодонская;

- Заречная от ул. Азина до 2-го пр. Энергетиков;

- Минская;

- Новокрекингская;

- проспект Энтузиастов, 90;

- Санаторный поезд.;

- Хомяковой (от ул. Азина до 2-го Санаторного пр.);

- Энергетиков;

- Южно-Зеленая.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районной администрации.

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