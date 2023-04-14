фото: архив КП

В Саратове возобновляют работу еще два дачных маршрута. Об этом сообщает региональный минтранс.

Сезонные маршруты пригородного сообщения от стадиона Волга до Трещихи и Широкого Буерака — № 224 «Саратов (Стадион Волга) – Трещиха» и № 299 «Саратов (Стадион Волга) - Широкий Буерак» вновь запускаются в субботу, 15 апреля.

Расписание автобусов:

№ 224 «Саратов (Стадион Волга) - Трещиха» (отправляется ежедневно):

От стадиона «Волга»: 07-00, 09-00, 11-00, 15-00, 17-00.

От Трещихи: 08-00, 10-00, 12-00, 16-00, 18-00.

№ 299 «Саратов (Стадион Волга) – Широкий Буерак»:

От стадиона «Волга»: 07-40 по пятницам, субботам и воскресеньям и 17-30 по пятницам, субботам и воскресеньям;

От Широкого Буерака: 09-00 по пятницам, субботам и воскресеньям и 19-00 по пятницам, субботам и воскресеньям.

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