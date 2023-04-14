В Саратове за сутки коронавирусом заболели 115 человек

архив КП

На сегодня, 14 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

С начала эпидемии общее количество заболевших в области составляет 320 227 человек, выздоровели 313 123 человека, за сутки — 99.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 40, Энгельсском районе — 17, Балашовском — 15, Балаковском — 13.

Ковид диагностирован у 50 пациентов старше 65 лет и у девяти, младше 17. С пневмонией на лечении находятся 5 человек, остальные с признаками ОРВИ.

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