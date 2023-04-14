фото: ГИБДД

В центре Саратова 36-летняя женщина попала под колеса иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 14 апреля в Кировском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 9:00 напротив дома №1 по ул Гоголя 32-летний мужчина за рулем Renault Sandero сбил 36-летнюю женщину.

Пострадавшая с травмами попала в больницу.

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