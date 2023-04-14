В Саратове два железнодорожных переезда закроют на три дня

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Саратова три дня будут закрыты два железнодорожных переезда. Об этом сообщает Приволжская железная дорога. Движение автомобилей приостановят в связи с ремонтными работами с 14 по 18 апреля. Временно будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 километре перегона Трофимовский-2 — Зоринский в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова: — 14 апреля с 13:40 до 15:40; — 17 апреля с 22:35 до 00:35; — 18 апреля с 13:10 до 15:10. Объехать этот участок можно будет через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе. Движение через железнодорожный переезд на 841 километре перегона Трофимовский-1 — Жасминная на пересечении с улицей Песчано-Умётская в Ленинском районе Саратова будет закрыто: — 14 апреля с 12:50 до 14:50; — 17 апреля с 22:50 до 01:50. Объехать участок можно будет через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД. Железнодорожники просят водителей учитывать данные обстоятельства при планировании поездки и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.

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