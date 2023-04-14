В Заводском районе Саратова анонсировали масштабное отключение холодной воды из-за ремонтных работ

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове 18 апреля будет проводиться плановый ремонт водопроводных коммуникаций в Заводском районе. Как уточнили ООО "КВС", холодная вода из-за этих работ будет отключена с 6 утра 18 апреля до 5 утра следующего дня.

Так, без воды на сутки останется поселок Князевка и несколько улиц. В их числе 1-й и 2-й Акмолинские проезды, 1-й и 2-й проезды Хомяковой, 1-й и 2-й проезды Энергетиков, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Брянские проезды, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Санаторные проезды, 2-й Новокрекингский проезд, Азина (дома № 31 «а» - 79), Больничный проезд, Брянская, Брянский проезд, Волгодонская, Заречная (от Азина до 2-го проезда Энергетиков), Минская, Новокрекингская, проспект Энтузиастов (дом № 90), Санаторный проезд, Хомяковой (от Азина до 2-го Санаторного проезда), Энергетиков, и Южно-Зеленая.

В случае необходимости, можно оставить заявку на подвоз питьевой воды в районную администрацию. Жителей попросили запастись водой, а после окончания работ в течение двух суток пользоваться ей только после кипячения.

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