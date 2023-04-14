Саратовцам предлагают поделится мнением о качестве услуг ЖКХ. Об этом сообщает министерство информации и печати.

Саратовцы могут высказать свое мнение о качестве жилищно-коммунальных услуг. Для этого Минстрой России организовал опрос на Едином портале государственных услуг.

Поделится своим мнением и высказать замечания предлагают в период с 12 по 19 апреля. Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы для составления статистики, поясняют организаторы.

Пройти опрос можно по ссылке.

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