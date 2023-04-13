В Саратовской области будут судить водителя грузовика из Мордовии

Фото: Госавтоинспекция

В Саратовской области пройдет суд над 50-летним жителем Мордовии за гибель мужчины в ДТП на трассе между городом Калининск и поселком Лысые Горы в июле 2022 года.

Водитель грузовика ГАЗон NEXT насмерть сбил 62-летнего путешественника Владимира Пономарева из Краснокутского района. Погибший ехал по краю проезжей части на велосипеде в попутном направлении.

Водителю предъявили обвинение по статье о смерти человека из-за нарушения правил дорожного движения, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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